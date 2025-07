“Em conformidade com as orientações da liderança política, as IDF realizaram recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza”, afirmou o exército.

De acordo com o comunicado, publicado na plataforma de mensagens Telegram, o lançamento aéreo, realizado em coordenação com organismos internacionais e o COGAT (organismo israelita que gere os assuntos civis), incluiu sete paletes com farinha, açúcar e alimentos enlatados.

Num comunicado anterior, as IDF indicaram que vão estabelecer corredores humanitários designados para “facilitar a movimentação segura das caravanas da ONU que entregam alimentos e medicamentos à população” e até mesmo “pausas humanitárias” nas zonas de entrega.

Horas antes, o exército israelita e os Emirados Árabes Unidos tinham anunciado a retoma do lançamento aéreo de ajuda na Faixa de Gaza.

O objetivo é “refutar a falsa alegação de fome deliberada na Faixa”, afirmaram as IDF, em comunicado.