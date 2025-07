Até às 18h de ontem, sábado, todos os distritos do país estavam sob aviso amarelo, no entanto, depois dessa hora, 4 distritos ficaram livres de aviso, dos quais: Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Já a partir das 9h de hoje, dia 27 de julho, dois avisos amarelos ficam ativos no arquipélago da Madeira, nas Regiões Montanhosas e na Costa Sul, devido também ao tempo quente. Para estas regiões esperam-se máximas na ordem dos 27º C e espera-se que os avisos permaneçam em vigor até à meia-noite do dia 29 de julho, terça-feira.

Em relação aos avisos em Portugal continental, à exceção dos já mencionados, os restantes estão em aviso amarelo que poderá ser prolongado até ao início da semana de trabalho, com as temperaturas a variar entre os 21º C em Viana do Castelo e os 38 ºC em Beja, devendo, localmente, os valores excederem a barreira dos 40ºC, especialmente no Baixo Alentejo.