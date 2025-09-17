Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Mourinho está muito perto de regressar ao Benfica, onde começou a carreira de treinador principal, na longínqua temporada de 2000/2001. Ao que o 24notícias apurou, o técnico português tem na sua posse uma proposta para assinar pelas águias até final da presente época.

As negociações começaram logo na noite de terça-feira, pouco tempo depois da derrota dos encarnados com o Qarabag, para a Liga dos Campeões. Mário Branco, diretor geral das águias, e amigo próximo de José Mourinho, com quem trabalhou no Fenerbahçe, da Turquia, encetou as negociações e chegou a um pré-acordo com o treinador português de 61 anos.

Ainda faltam limar algumas arestas, mas a realidade é que José Mourinho está muito próximo de rumar à Luz, algo que era também do agrado de Rui Costa, presidente das águias.

O nome do Special One já tinha estado em cima da mesa no final da última temporada, após Bruno Lage ter falhado a conquista do título e da Taça de Portugal, que perdeu para o Sporting, mas Rui Costa entendeu dar mais uma oportunidade ao treinador que agora findou o seu vínculo com as águias.

Bruno Lage até já foi esta quarta-feira confrontado com o nome de José Mourinho, salientando que o técnico português conhece bem este Benfica, o que poderá ser benéfico para o clube.

"É desejar a maior sorte ao senhor que se segue. Não sei se se confirmam as notícias, se é o mister Mourinho ou não. O mais importante é que é um homem que conhece muito bem o Benfica, jogou três vezes contra esta equipa, elogiou muitas vezes o plantel, ele dizia que eu era feliz, ele vai ser mais com Sudakov e Dodi [Lukebakio] a chegar", afirmou Bruno Lage.

A possibilidade de José Mourinho ser anunciado nas próximas horas é também uma forte possibilidade, embora as águias queiram apresentá-lo com o técnico em Portugal, o que para já não é possível, dado que Mourinho está atualmente em Londres.

