José Pereira da Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica (MAC), felicitou o clube e os sócios pela elevada participação nas eleições para os órgãos sociais, afirmando que este processo demonstra a vivacidade democrática do clube. Falando à imprensa no Estádio da Luz, pouco depois de ser confirmado um novo recorde de afluência às urnas, destacou não só o número de votantes, como também a redução do tempo de espera nas mesas de voto.

“Foram já mais de 42 mil sócios. O Benfica está de parabéns, os sócios do Benfica estão de parabéns. O sistema de voto nas Casas foi apurado e as secções periféricas começaram a ter um fluxo melhor, com menos minutos de espera, embora aqui no Estádio se continue a votar muito rapidamente”, explicou. No recinto da Luz, a rapidez do voto é tal que praticamente não existem filas, sendo o único fator de espera o percurso até à entrada.

José Pereira da Costa convidou ainda os sócios a votarem no Estádio, elogiando a adesão e reafirmando que este envolvimento é um sinal da vitalidade democrática do maior clube português.

Segundo o site oficial das eleições, às 15h já tinham votado 41.321 sócios, ultrapassando o anterior máximo registado em 2021, quando Rui Costa foi eleito presidente com 84,48% dos votos, num ato que contou com 40.085 votantes. A participação continuava a crescer, tendo já exercido o direito de voto 71.653 sócios, três horas antes do fecho das urnas, aproximando-se do suposto recorde do Barcelona, que ronda os 57 mil votantes.

A forte adesão dos benfiquistas foi particularmente visível no Estádio da Luz, coincidindo com o dia de jogo frente ao Arouca, da nona jornada da I Liga, com início marcado para as 20h30.