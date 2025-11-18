Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Liga informou em comunicado que vai avançar com os contactos necessários junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O objetivo é valorizar o jogo como produto televisivo, seguindo práticas tecnológicas inovadoras já adotadas em outras ligas internacionais. Explicam ainda que as Ref Cams permitem melhorar a qualidade e a imersão das transmissões televisivas, oferecendo novas perspetivas do jogo.

