"Estou motivado e acredito que vamos estar fortes aqui no México, um circuito que gosto particularmente, onde o ambiente é sempre incrível. O meu objectivo para este fim-de-semana é estar no grupo da frente, quero lutar por um pódio e começar o ano 2026 forte e em alta. Vamos com tudo, tanto eu como os meus engenheiros e mecânicos da Jaguar", revelou Félix da Costa em comunicado.

Na ronda inaugural, que teve lugar em São Paulo, Brasil, Félix da Costa teve um acidente na corrida, que lhe retirou a hipótese de lutar por um lugar no pódio. Apesar disso, o piloto português continua a adaptar-se bem à nova equipa, a TCS Jaguar Racing.

Com 2608 quilómetros de perímetro, o circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, conta com dezasseis curvas e é um dos traçados mais carismáticos do calendário do campeonato de monolugares elétricos. Félix da Costa já entra na pista esta sexta-feira, com uma sessão de treinos livres. A corrida tem inicio às 20h (-1h, Açores) deste sábado, sendo que pode acompanhar através da transmissão televisiva do Eurosport 1 ou da DAZN 5.

