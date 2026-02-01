Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A União Europeia recentemente classificou a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causaram milhares de mortos.

Agora, o Irão considerou as forças armadas europeias de "grupos terroristas", afirmou o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"De acordo com o artigo 7.º da lei sobre as contramedidas relativas à designação do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica como organização terrorista, os exércitos dos países europeus são considerados grupos terroristas", declarou no Parlamento Ghalibaf que, à semelhança dos deputados estava vestido com o uniforme da divisão das forças armadas iranianas, em solidariedade.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.