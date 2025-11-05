Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O democrata Zohran Mamdani, de 34 anos, venceu as eleições para presidente da câmara de Nova Iorque, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo desde 1892 e o primeiro muçulmano a liderar a cidade, segundo projeções com mais de 80% dos votos contabilizados, avançam a Associated Press, CNN e NBC News.

Com 50,5% dos votos, Mamdani superou o independente Andrew Cuomo (41,3%) e o republicano Curtis Sliwa (7,3%), numa eleição que registou a maior participação em mais de 50 anos — mais de dois milhões de eleitores.

Descrito como um democrata progressista, o novo autarca prometeu transportes e creches gratuitas, habitação acessível e uma rede de lojas municipais para combater o custo de vida.

A sua vitória, apoiada por figuras como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, representa um avanço da ala mais à esquerda do Partido Democrata.

A posição pró-Palestina e o discurso socialista de Mamdani geraram críticas, incluindo de Donald Trump, que o classificou de “comunista” e ameaçou reduzir fundos federais à cidade.

Também a democrata Abigail Spanberger venceu as eleições para governadora da Virgínia, tornando-se a primeira mulher a liderar o estado. Ex-agente da CIA e antiga congressista, derrotou a republicana Winsome Earle-Sears, numa corrida marcada pelo peso político do Presidente Trump.

As vitórias de Mamdani e Spanberger, somadas à manutenção democrata em Nova Jérsia, foram vistas como um sinal de resistência do partido face à influência republicana, um ano após o regresso de Trump à Casa Branca.