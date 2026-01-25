Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sistema meteorológico, descrito pelo Serviço Meteorológico Nacional (NWS) como “invulgarmente extenso e de longa duração”, avançava este domingo para o nordeste do país, depois de ter causado intensos nevões no centro dos Estados Unidos. O NWS alertou para acumulação significativa de neve e gelo, com impactos potencialmente “catastróficos à escala local”, desde as planícies do sul até à costa atlântica.

No total, 20 estados e o Distrito de Columbia declararam o estado de emergência, com as autoridades a alertarem que a tempestade poderá afetar até 200 milhões de pessoas. Em vários estados registaram-se ruturas no abastecimento de bens essenciais, com supermercados a esgotarem rapidamente produtos básicos.

As primeiras quedas de neve ocorreram no sábado em estados como Kansas, Oklahoma e Missouri. No Texas, onde o frio extremo é menos comum, as temperaturas desceram a valores invulgares, em Dallas, os termómetros atingiram os -6 ºC, enquanto em Houston foram abertos centros de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo. "Esta noite, o frio provavelmente matar-me-ia", disse à AFP Caroll Eaton, de 71 anos, recordando o colapso da rede elétrica ocorrido no estado durante uma tempestade semelhante em 2021.

De acordo com o portal poweroutage.us, mais de 180 mil casas e empresas estavam sem eletricidade na manhã de domingo, incluindo cerca de 45 mil no Texas e 67 mil na Louisiana.

Em Nova Iorque, onde se prevêem temperaturas negativas ao longo de todo o dia e até 30 centímetros de neve no Central Park, o presidente da câmara, Zohran Mamdani, apelou à população para evitar deslocações não essenciais. A governadora do estado, Kathy Hochul, alertou que "cinco ou seis minutos no exterior podem ser literalmente perigosos para a saúde".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou declarações de emergência para 12 estados, permitindo uma resposta mais rápida da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema). "Mantenham-se em segurança e quentes", escreveu nas redes sociais. No entanto, Trump voltou a manifestar ceticismo em relação às alterações climáticas, ironizando sobre o fenómeno. "Os insurgentes ambientais poderiam explicar-me, por favor: o que aconteceu ao aquecimento global?".

A comunidade científica continua a debater a ligação entre o aquecimento global e este tipo de tempestades, associadas a perturbações no vórtice polar. Investigadores sublinham que estes fenómenos têm-se tornado mais frequentes nas últimas duas décadas, possivelmente devido ao aquecimento acelerado do Ártico, embora reconheçam que são necessários mais dados para estabelecer uma relação conclusiva.

As autoridades norte-americanas alertam que o frio extremo poderá prolongar-se durante vários dias, com temperaturas que poderão descer abaixo dos -45 ºC em algumas regiões do país.

