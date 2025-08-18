Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Desta vez o Presidente [Zelenskyy] estará de fato, mas o estilo continua a ser militar, com a mesma simbologia: ele é o Chefe de um Estado, que está em guerra”, explicou Elvira Gasanova, empresária ucraniana e designer da marca Damirli, responsável por algumas das peças que se tornaram imagem de marca do líder ucraniano.

Segundo a mesma designer, a decisão sobre o vestuário é sempre pessoal: “É importante sublinhar que é Volodymyr Zelensky quem decide o que vestir. O Presidente está numa fase em que cada detalhe importa — a sua aparência, o seu estado de espírito, as suas emoções. Por isso, como líder da Ucrânia, escolhe a imagem que melhor corresponde ao seu papel e ao momento”.

As opções de moda de Zelensky, que desde a invasão russa em larga escala tem privilegiado camisolas, polos e peças de inspiração militar, têm gerado tanto elogios como críticas, sobretudo entre republicanos próximos de Trump depois do último encontro na Casa Branca.

Quando visitou a Casa Branca em fevereiro, com uma camisa polo preta com o brasão ucraniano, Trump recebeu o líder ucraniano com uma piada sarcástica: "Está todo arranjado hoje".

Um repórter também criticou Zelensky durante a sua reunião na Sala Oval com Trump. "Porque é que não usa fato? Está no lugar mais importante deste país e recusa-se a usar fato", disse Brian Glenn, da emissora de televisão 'Real America's Voice', favorável a Trump.

"Vou usar um fato depois da guerra acabar, sim. Talvez algo parecido com o seu, sim, talvez algo melhor", disse Zelensky na altura.

Recorde-se que, de acordo com o Financial Times, Zelensky prometeu em 2022 que não voltaria a usar fato e gravata nem a fazer a barba até existir uma vitória ucraniana na guerra.