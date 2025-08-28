Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a apelar à comunidade internacional para que imponha sanções mais duras contra a Rússia, após um dos ataques mais violentos das últimas semanas contra a capital ucraniana. Durante a madrugada de quarta-feira, foram lançados mais de 30 mísseis e cerca de 600 drones, provocando pelo menos 17 mortos, entre eles quatro crianças, e dezenas de feridos.

Num comunicado publicado nas redes sociais esta quinta-feira, Zelensky reforçou: "É necessária pressão através de sanções, tarifas e medidas políticas. Contamos com passos firmes. A Ucrânia está pronta para se envolver no formato de líderes, pois este é o único formato eficaz. Infelizmente, é a Rússia que evita este formato e continua a sua guerra.”

Segundo o presidente ucraniano, as vítimas mortais poderão ainda aumentar, já que continuam as operações de resgate em três bairros de Kiev atingidos por mísseis balísticos russos. Pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas e 48 ficaram feridas.

O ataque também danificou as instalações da Delegação da União Europeia, da embaixada do Azerbaijão, da empresa turca Baykar e do British Council, além de infraestruturas civis e zonas residenciais.

A ofensiva marca o primeiro grande ataque combinado russo sobre Kiev desde a cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin, que decorreu no início de agosto no Alasca e teve como objetivo relançar esforços diplomáticos para o fim da guerra.

"A Rússia escolhe atacar em vez de negociar"

Noutra publicação, Zelensky deixou duras críticas ao Kremlin: “A Rússia escolhe atacar em vez de negociar. Escolhe continuar a matar em vez de acabar com a guerra. E isso significa que a Rússia ainda não teme as consequências.”

O líder ucraniano acredita que este novo ataque é a resposta de Moscovo aos apelos internacionais por um cessar-fogo e lamenta o silêncio de algumas potências. “A Rússia ainda se aproveita do fato de que pelo menos parte do mundo ignora o assassínio de crianças”, afirmou, deixando um apelo direto à China, Hungria e a todos os países que pediram paz, mas “permanecem em silêncio”.

Ucrânia reforça contactos diplomáticos e segurança no Mar Negro

Na conversa com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, os dois líderes discutiram também os próximos passos diplomáticos e a necessidade de envolver chefes de Estado diretamente nos processos de paz, criticando o Kremlin por evitar esse formato.

A nível de segurança, a cooperação com a Turquia poderá avançar com envolvimento direto do ministro da Defesa turco, especialmente no Mar Negro, onde se discutem formas de garantir estabilidade e segurança marítima.

“O Presidente Erdoğan informou-me de que vai envolver o seu Ministro da Defesa no processo para explorar de que forma a Turquia pode contribuir para garantir a segurança, especialmente no Mar Negro. Obrigado!”, concluiu Zelensky.

Contexto militar e humanitário agrava-se

Apesar das iniciativas diplomáticas, o exército russo mantém ofensivas regulares, controlando já cerca de 20% do território ucraniano. As linhas da frente têm recuado, em parte devido à falta de recursos das forças ucranianas.

Na região de Vinnytsia, um ataque russo a instalações ferroviárias causou cortes de energia e graves perturbações na circulação de comboios.

Com a guerra a prolongar-se desde fevereiro de 2022, a situação no terreno continua a deteriorar-se, e o impacto sobre civis multiplica-se. Os apelos de Kiev tornam-se cada vez mais urgentes, à medida que o número de vítimas aumenta e os aliados hesitam nos próximos passos.

Assim, o líder ucraniano exige “novas e duras sanções” e pede que “a Rússia se sinta responsável por cada ataque, por cada dia desta guerra”.