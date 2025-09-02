Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado a PSP revelou os dados da sinistralidade rodoviária referentes a agosto de 2025, em comparação com o período homólogo de 2024. Assim sendo, houve uma diminuição no número de acidentes (-211), de feridos leves (-85), de feridos no total (-64) e de vítimas mortais (-3). Porém, existe um aumento no número de feridos graves (+21).

Sinistralidade Rodoviária – Comparativo AGOSTO 2024/2025

Ano

N.º de Acidentes

Vítimas Mortais

Feridos Graves

Feridos Leves

N.º Total de Feridos

2024

4739

9

54

1504

1558

2025

4528

6

75

1419

1494

Segundo a força policial, "nos acidentes rodoviários dos quais resultaram vítimas mortais, as mesmas foram decorrentes de um despiste, quatro colisões e um atropelamento".

Em termos de fiscalização, a PSP registou mais de 19 mil (19.705) contraordenações em território nacional, uma média de 635 por dia, ou seja, "um aumento em cerca de 3,4%" em relação ao período homólogo de 2024.

O excesso de velocidade continua a ser uma preocupação da PSP, que apesar de ver os números diminuir de 2024 para 2025, esta continua a ter números expressivos, com 12,4% das infrações cometidas na totalidade das contraordenações rodoviárias registadas, sendo "um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária".

Infrações criminais e contraordenacionais

Agosto de 2024

Agosto de 2025

N.º total de detenções

770

824

N.º total de contraordenações

19.059

19.705

N.º de contraordenações por condução em excesso de velocidade

2.727

2.466

N.º de contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória

1.600

1.772

N.º de contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil

530

691

N.º de contraordenações por uso do telemóvel durante a condução

352

415

N.º de contraordenações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido

347

309

N.º de contraordenações por falta do uso do cinto de segurança

263

251

N.º de contraordenações por falta do uso de sistemas de retenção

125

84