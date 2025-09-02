Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em comunicado a PSP revelou os dados da sinistralidade rodoviária referentes a agosto de 2025, em comparação com o período homólogo de 2024. Assim sendo, houve uma diminuição no número de acidentes (-211), de feridos leves (-85), de feridos no total (-64) e de vítimas mortais (-3). Porém, existe um aumento no número de feridos graves (+21).
Sinistralidade Rodoviária – Comparativo AGOSTO 2024/2025
Ano
N.º de Acidentes
Vítimas Mortais
Feridos Graves
Feridos Leves
N.º Total de Feridos
2024
4739
9
54
1504
1558
2025
4528
6
75
1419
1494
Segundo a força policial, "nos acidentes rodoviários dos quais resultaram vítimas mortais, as mesmas foram decorrentes de um despiste, quatro colisões e um atropelamento".
Em termos de fiscalização, a PSP registou mais de 19 mil (19.705) contraordenações em território nacional, uma média de 635 por dia, ou seja, "um aumento em cerca de 3,4%" em relação ao período homólogo de 2024.
O excesso de velocidade continua a ser uma preocupação da PSP, que apesar de ver os números diminuir de 2024 para 2025, esta continua a ter números expressivos, com 12,4% das infrações cometidas na totalidade das contraordenações rodoviárias registadas, sendo "um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária".
Infrações criminais e contraordenacionais
Agosto de 2024
Agosto de 2025
|N.º total de detenções
770
824
|N.º total de contraordenações
19.059
19.705
|N.º de contraordenações por condução em excesso de velocidade
2.727
2.466
|N.º de contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória
1.600
1.772
|N.º de contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil
530
691
|N.º de contraordenações por uso do telemóvel durante a condução
352
415
|N.º de contraordenações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido
347
309
|N.º de contraordenações por falta do uso do cinto de segurança
263
251
|N.º de contraordenações por falta do uso de sistemas de retenção
125
84
