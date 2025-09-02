Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado a PSP revelou os dados da sinistralidade rodoviária referentes a agosto de 2025, em comparação com o período homólogo de 2024. Assim sendo, houve uma diminuição no número de acidentes (-211), de feridos leves (-85), de feridos no total (-64) e de vítimas mortais (-3). Porém, existe um aumento no número de feridos graves (+21).

Sinistralidade Rodoviária – Comparativo AGOSTO 2024/2025 Ano N.º de Acidentes Vítimas Mortais Feridos Graves Feridos Leves N.º Total de Feridos 2024 4739 9 54 1504 1558 2025 4528 6 75 1419 1494

Segundo a força policial, "nos acidentes rodoviários dos quais resultaram vítimas mortais, as mesmas foram decorrentes de um despiste, quatro colisões e um atropelamento".

Em termos de fiscalização, a PSP registou mais de 19 mil (19.705) contraordenações em território nacional, uma média de 635 por dia, ou seja, "um aumento em cerca de 3,4%" em relação ao período homólogo de 2024.

O excesso de velocidade continua a ser uma preocupação da PSP, que apesar de ver os números diminuir de 2024 para 2025, esta continua a ter números expressivos, com 12,4% das infrações cometidas na totalidade das contraordenações rodoviárias registadas, sendo "um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária".