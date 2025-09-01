"Mais de 30 estudantes dos 41 que se encontravam retidos no aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, desde sexta-feira, já estão em liberdade", referiu a associação, acrescentando ainda que permanece no local a "acompanhar a liberdade de todos, que está a decorrer" e que dará mais informações em breve.

Os cidadãos guineenses chegaram a Portugal com um visto de estudante, documentação passada pelas autoridades portuguesas nos serviços consulares da Guiné-Bissau, mas não conseguiram entrar em Portugal porque o serviço da imigração no aeroporto de Lisboa solicitou mais documentação.

Segundo Eliseu Sambú, da AEGBL, os serviços questionaram os alunos, já inscritos em universidades públicas portuguesas, e pediram mais documentos para validar a entrada no país.

Com apoio da associação, alguns familiares deslocaram-se ao aeroporto para entregar parte da documentação.