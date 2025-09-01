Entre junho e agosto, no Japão, a temperatura média "foi superior em 2,36 ºC ao valor médio, o que tornou este verão o mais quente desde o início dos registos, em 1898", revelou a Agência Meteorológica Japonesa e também, por outro lado, "o terceiro ano consecutivo com temperatura recorde".

No Japão, esta vaga de calor conduziu à hospitalização de 84.521 pessoas, entre 1 de maio e 24 de agosto.

Na Coreia do Sul, a temperatura média foi de 25,7°C, "a mais elevada desde o início da recolha de dados, em 1973", segundo a Administração Meteorológica sul-coreana, sendo que o recorde anterior era de 25,6°C em 2024.

As temperaturas altas no país do Sol Nascente trouxeram consequências, com as típicas cerejeiras a florescem mais cedo, na primavera, por causa da temperatura mais elevada, ou nem florescem totalmente, devido a os outonos e os invernos não serem frios o suficiente.

Na Coreia do Sul, a seca continua, onde por exemplo na cidade costeira de Gangneung, no noroeste do país, foi declarada catástrofe natural. Uma cidade com cerca de 200 mil habitantes ficou assim com várias restrições drásticas à utilização da água pelos particulares.