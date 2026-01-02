Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação nas redes sociais, acompanhada por uma fotografia do encontro com Kyrylo Budanov em Kyiv, Zelensky justificou a escolha com a necessidade de reforçar a atenção às questões de segurança. “Neste momento, a Ucrânia precisa de maior foco na segurança, no desenvolvimento das forças de defesa e segurança, bem como na via diplomática das negociações”, escreveu.

Kyrylo Budanov, de 39 anos, liderava até agora a Direção Principal de Informações Militares (HUR), responsável por várias operações consideradas altamente eficazes contra alvos russos desde o início da invasão em grande escala, em 2022. Segundo Zelensky, Budanov tem “experiência especializada nestas áreas e força suficiente para apresentar resultados”, tendo já sido encarregado de atualizar e apresentar documentos-chave sobre as “bases estratégicas” da defesa ucraniana.

O seu antecessor, Andriy Yermak, de 54 anos, exercia grande influência política tendo se tornado uma figura central na política ucraniana. Entre a elite do país, poucos tinham uma visão positiva de Yermak, embora muitos admirassem o profissionalismo e a capacidade política. No estrangeiro, alguns líderes também manifestaram desagrado pelo seu trabalho — os EUA afirmaram mesmo preferir falar com outras pessoas, devido a dificuldades de comunicação.

O escândalo que levou à demissão de Yermak surgiu pela primeira vez no início de novembro. A investigação girava em torno da empresa estatal de energia nuclear Energoatom e de alegados subornos/subcontratos irregulares. Relatórios sugerem que cerca de 100 milhões de dólares foram desviados.

Na mesma altura, dois ministros do governo — da Energia e da Justiça — já tinham sido afastados por suspeitas relacionadas com este caso.

Oito pessoas foram formalmente acusadas no âmbito da investigação ao esquema da Energoatom.

