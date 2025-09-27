Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Enquanto falava em Kyiv, após um encontro com Donald Trump à margem da Assembleia-Geral da ONU em Nova Iorque, Zelensky considerou que Moscovo está a preparar um conflito de maior escala. “Putin não vai esperar para terminar a guerra na Ucrânia. Ele vai abrir outra frente. Ninguém sabe onde, mas é isso que ele quer”, declarou.

O chefe de Estado ucraniano apontou como sinais preocupantes as violações de espaço aéreo registadas na Estónia e as aparições de drones em bases militares da Dinamarca, Polónia, Noruega e Roménia. Segundo Kiev, só este mês foram detetados mais de 90 drones russos a voar em direção à Polónia, numa operação “coreografada”. A maioria foi neutralizada, mas 19 chegaram a cruzar a fronteira, sendo que quatro foram abatidos pelas forças polacas.

Zelensky sublinhou que vários países europeus enviarão delegações à Ucrânia para receber formação prática sobre como enfrentar ataques aéreos russos. “Estamos prontos para partilhar a nossa experiência”, disse.

Após a reunião em Nova Iorque, Donald Trump afirmou acreditar que a Ucrânia pode recuperar todos os territórios perdidos desde 2022 com o apoio europeu e da NATO. O presidente norte-americano descreveu ainda a economia russa como estando em “grandes dificuldades” e classificou as forças militares de Moscovo como um “tigre de papel”.

Zelensky, por sua vez, destacou que as conquistas russas no terreno são temporárias e advertiu o Kremlin de que, caso tente novamente destruir a infraestrutura energética ucraniana neste inverno, Moscovo poderá enfrentar apagões em resposta.

