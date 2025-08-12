“A concentração é, há mais de três décadas, um ponto de encontro incontornável para a comunidade motard e para todos os que vivem este espírito de partilha. Trabalhámos para que esta edição seja, mais uma vez, motivo de orgulho para Góis e para o país”, afirma Nuno Bandeira, presidente do Góis Moto Clube, em comunicado enviado às redações.

Durante quatro dias, Góis conta com a chegada de vários motociclistas, portugueses e internacionais. Para além do convívio motard, a concentração conta com um cartaz musical, que conta com: Xutos & Pontapés, The Gift, Karetus, Peste & Sida ,David Antunes & Midnight Band, Fade Out, The Peakles, Puro Rock e CRF.

Segundo a organização, "a presença de 120 expositores, um número invulgar para um evento desta natureza no interior do país, sublinha a importância e atratividade da concentração, com impacto direto no comércio local, turismo e restauração da região".

32.ª Concentração Internacional de Motos

O evento é organizado pelo Góis Moto Clube, com o apoio da Câmara Municipal de Góis, da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) e de vários parceiros locais e nacionais. O programa de 2025 integra ainda quatro encontros temáticos: o 19.º Encontro de Vespas, o 25.º Encontro Mini-Trail, o 1.º Encontro Sidecar e o 3.º Encontro Feminino. Os bilhetes estão já disponíveis online e também podem ser adquiridos nos seguintes pontos durante o evento:

Bilheteira Principal: de 14 de agosto às 14h00, até 17 de agosto às 04h00.

Bilheteira do Cerejal: 14 de agosto das 14h00 às 04h00; 15 e 16 de agosto das 10h00 às 04h00.

Horários dos concertos

Quinta-feira, 14 de agosto

20h30 – DJ Prince Carsane

22h00 – Puro Rock

23h30 – Xutos & Pontapés

01h45 – DJ Vassalo

Seguem-se DJ Pedro Diaz e Beat Dealers

Sexta-feira, 15 de agosto

20h30 – Fade Out

21h30 – The Peakles

22h45 – The Gift

00h00 – Karetus

01h30 – DJ Vassalo

Segue-se DJ Prince Carsane

Sábado, 16 de agosto

21h30 – CRF

22h45 – Entrega de prémios

23h15 – David Antunes & The Midnight Band

00h45 – Peste & Sida

02h00 – DJ Bad Monkeyz

Seguem-se DJ Vassalo e DJ Novais

Domingo, 17 de agosto

10h00 – Passeio e desfile