“A concentração é, há mais de três décadas, um ponto de encontro incontornável para a comunidade motard e para todos os que vivem este espírito de partilha. Trabalhámos para que esta edição seja, mais uma vez, motivo de orgulho para Góis e para o país”, afirma Nuno Bandeira, presidente do Góis Moto Clube, em comunicado enviado às redações.
Durante quatro dias, Góis conta com a chegada de vários motociclistas, portugueses e internacionais. Para além do convívio motard, a concentração conta com um cartaz musical, que conta com: Xutos & Pontapés, The Gift, Karetus, Peste & Sida ,David Antunes & Midnight Band, Fade Out, The Peakles, Puro Rock e CRF.
Segundo a organização, "a presença de 120 expositores, um número invulgar para um evento desta natureza no interior do país, sublinha a importância e atratividade da concentração, com impacto direto no comércio local, turismo e restauração da região".
32.ª Concentração Internacional de Motos
O evento é organizado pelo Góis Moto Clube, com o apoio da Câmara Municipal de Góis, da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) e de vários parceiros locais e nacionais. O programa de 2025 integra ainda quatro encontros temáticos: o 19.º Encontro de Vespas, o 25.º Encontro Mini-Trail, o 1.º Encontro Sidecar e o 3.º Encontro Feminino. Os bilhetes estão já disponíveis online e também podem ser adquiridos nos seguintes pontos durante o evento:
Bilheteira Principal: de 14 de agosto às 14h00, até 17 de agosto às 04h00.
Bilheteira do Cerejal: 14 de agosto das 14h00 às 04h00; 15 e 16 de agosto das 10h00 às 04h00.
Horários dos concertos
Quinta-feira, 14 de agosto
20h30 – DJ Prince Carsane
22h00 – Puro Rock
23h30 – Xutos & Pontapés
01h45 – DJ Vassalo
Seguem-se DJ Pedro Diaz e Beat Dealers
Sexta-feira, 15 de agosto
20h30 – Fade Out
21h30 – The Peakles
22h45 – The Gift
00h00 – Karetus
01h30 – DJ Vassalo
Segue-se DJ Prince Carsane
Sábado, 16 de agosto
21h30 – CRF
22h45 – Entrega de prémios
23h15 – David Antunes & The Midnight Band
00h45 – Peste & Sida
02h00 – DJ Bad Monkeyz
Seguem-se DJ Vassalo e DJ Novais
Domingo, 17 de agosto
10h00 – Passeio e desfile
