Voto antecipado por motivos profissionais
Entre os dias 2 e 7 de outubro, os eleitores recenseados em Portugal que prevejam estar impedidos de votar no dia da eleição devido a razões profissionais, podem exercer o seu direito antecipadamente. Para tal, devem dirigir-se à câmara municipal onde estão recenseados, apresentando:
- Um documento de identificação civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade);
- Um documento comprovativo do impedimento profissional, assinado pelo superior hierárquico, entidade empregadora ou equivalente.
Este regime abrange:
- Trabalhadores deslocados por motivos profissionais;
- Militares, forças de segurança, bombeiros e agentes da proteção civil com funções no país ou no estrangeiro;
- Profissionais dos sectores marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário de longo curso;
- Representantes oficiais do Estado ou de selecções nacionais no estrangeiro;
- Membros de entidades representativas do sector público, privado ou cooperativo.
Após votar, será entregue ao eleitor um comprovativo do exercício do voto.
Voto antecipado para estudantes, doentes e presos
Também entre 29 de setembro e 2 de outubro, está prevista a recolha de votos antecipados junto de:
- Estudantes deslocados, que devem ter enviado o requerimento até 22 de setembro. O presidente da câmara desloca-se à instituição de ensino para recolher o voto.
- Doentes internados em unidades hospitalares e cidadãos presos (não privados de direitos políticos), que também já deviam ter apresentado o requerimento até 22 de setembro. A recolha será feita no hospital ou estabelecimento prisional.
Como saber onde está recenseado
Os eleitores podem confirmar a sua situação de recenseamento online.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários