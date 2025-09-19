Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Von der Leyen afirmou que a “Europa está ao lado da Estónia depois da mais recente violação do nosso espaço aéreo pela Rússia”.

A líder do executivo europeu prometeu uma reação firme da UE: “Responderemos a todas as provocações com determinação, investindo simultaneamente num flanco oriental mais forte.”

Von der Leyen sublinhou ainda que, “à medida que as ameaças se intensificam, também a pressão europeia se intensificará”, deixando um apelo direto aos Estados-membros para aprovarem “rapidamente o 19.º pacote de sanções” contra Moscovo.

A Estónia, membro da União Europeia e da NATO, tem estado entre os países mais ativos na defesa de uma resposta dura à invasão russa da Ucrânia e às provocações militares junto das fronteiras orientais da União.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.