A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR constituiu arguidos dois homens, de 20 e 58 anos, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, após uma fiscalização rodoviária que resultou na apreensão de cerca de 300 mil euros em numerário, no concelho de Vila do Conde.
A operação ocorreu no passado dia 12 de agosto, na Estrada Nacional 13 (EN13), onde os militares do Destacamento de Ação Fiscal do Porto abordaram um veículo ligeiro de passageiros. No interior seguiam os dois suspeitos, que transportavam o elevado montante de dinheiro sem qualquer documentação que comprovasse a sua origem ou destino.
Segundo a GNR, foram recolhidos indícios de ocultação de valores perante a administração tributária, o que levou à constituição dos dois indivíduos como arguidos. Para além do dinheiro, foi ainda apreendido um telemóvel.
O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, que acompanhará o processo.
