A operação ocorreu no passado dia 12 de agosto, na Estrada Nacional 13 (EN13), onde os militares do Destacamento de Ação Fiscal do Porto abordaram um veículo ligeiro de passageiros. No interior seguiam os dois suspeitos, que transportavam o elevado montante de dinheiro sem qualquer documentação que comprovasse a sua origem ou destino.

Segundo a GNR, foram recolhidos indícios de ocultação de valores perante a administração tributária, o que levou à constituição dos dois indivíduos como arguidos. Para além do dinheiro, foi ainda apreendido um telemóvel.

O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, que acompanhará o processo.