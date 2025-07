Segundo o presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, esta proposta chega após ter ouvido moradores, comerciantes e especialistas.

Entre as medidas principais, o Plano prevê que na freguesia, que já é uma Zona de Emissões Reduzidas (ZER), possam apenas circular veículos elétricos ou híbridos, além das exceções previstas, o que reduzirá o transito automóvel nesta área em cerca de 40 mil carros diários. Atualmente passam em Santa Maria Maior entre 130 a 140 mil carros diários. O plano estabelece ainda que toda a freguesia seja uma zona com limite de velocidade máxima de 30 km por hora, controlada por radares e com sinais luminosos de aviso.

Os participantes na consulta pública sugeriram também que na Baixa, entre a Rua do Ouro e a Rua da Madalena, seja ainda mais restrita, com a criação de uma ZAAC, Zona de Acesso Automóvel Condicionado, entre a Rua da Madalena e a Rua do Ouro. que reduziria em dois terços o tráfego automóvel na Rua da Madalena. Em alternativa, esta Rua também poderá ser interditada (assegurando as exceções), se foram criados dois sentidos de trânsito na Rua do Ouro.

O objetivo do plano é dar prioridade aos residentes, melhorar a sua qualidade de vida e do ambiente, além da segurança na zona, tornando mais segura a circulação nos espaços, com proteção do estacionamento para moradores e comerciantes e aumento do número de ruas pedonais.