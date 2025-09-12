O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Sertã, deteve a mulher de 58 anos "no âmbito de uma ação de patrulhamento de proximidade".

"Os militares da Guarda detetaram um conjunto de plantas de canábis junto de uma residência. No decorrer da ação, foram realizadas diligências policiais que culminaram no cumprimento de uma busca domiciliária", é explicado em comunicado.

Segundo a GNR, "a operação resultou na detenção da suspeita e na apreensão de quatro plantas de canábis, com cerca de dois metros de altura".

É ainda adiantado que "a detida foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã".