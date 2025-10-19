Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os hospitais do Barreiro, Setúbal e Abrantes não terão urgências obstétricas a funcionar durante o dia de domingo.

A escassez de profissionais tem vindo a agravar-se, levando à ativação de escalas condicionadas e à orientação de utentes através da Linha SNS 24. O objetivo é garantir que apenas os casos mais urgentes ou previamente encaminhados sejam dirigidos às unidades hospitalares em funcionamento.

Apesar dos encerramentos, o SNS prevê que este domingo 127 serviços de urgência estejam ativos em todo o país, além de 33 unidades de ginecologia e obstetrícia integradas no projeto-piloto que requer contacto prévio com a Linha SNS 24 (808 24 24 24).

As autoridades de saúde recomendam que as grávidas contactem sempre a linha antes de se deslocarem a um hospital, para evitar deslocações desnecessárias e garantir o encaminhamento adequado.

