O Irão continua a ter urânio enriquecido apesar dos bombardeamentos americanos contra as principais instalações nucleares do país, afirmou um conselheiro do líder supremo, Ali Khamenei, este domingo.

"Embora as instalações nucleares tenham sido destruídas, o jogo não terminou, os materiais enriquecidos, o conhecimento autóctone e a vontade política se mantêm", afirmou Ali Shamkhani, numa mensagem publicada no X.

O assessor acrescentou que "a iniciativa política e operacional está agora do lado de quem joga inteligentemente e evita os ataque às cegas. As surpresas continuarão!", prometeu.

Autoridades iranianas relatam mais de 200 locais em Teerão atacados por Israel desde o início da guerra