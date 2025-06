Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Milhões de pessoas saíram à ruas por toda a França na noite de sábado para aproveitar as festividades, sendo que Paris contntou com "multidões sem precedentes", segundo as autoridades.

Antes das festividades, várias publicações circularam nas redes sociais a incentivar "ataques e picadas em mulheres durante a Fête de la Musique", informou o Ministério do Interior.

Houve 145 vítimas registradas de picadas em todo o país. Segundo a polícia de Paris, 13 desses casos ocorreram na capital.

As autoridades não especificaram se a picada envolveu a injeção de drogas comumente usadas em violações, como Rohypnol ou GHB, que deixam as vítimas confusas ou inconscientes, vulneráveis a agressões sexuais.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Pelo menos três pessoas relataram mal-estar e "algumas vítimas foram levadas ao hospital para exames toxicológicos", segundo o ministério.

Em Paris, três pessoas, incluindo uma menina de 15 anos e um menino de 18 anos, relataram terem sido picados com agulhas em três áreas da cidade, segundo o Ministério Público. Todos disseram sentir tonturas.

Doze pessoas foram presas, informou o ministério. São suspeitas de agredir cerca de 50 pessoas, segundo uma fonte policial.

Separadamente, mais de 370 pessoas foram presas durante a Fête de la Musique por outras acusações, incluindo roubo, vandalismo ou violência contra autoridades, cerca de 90 delas em Paris.