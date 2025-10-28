Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em parceria com a LaserLeap Technologies e a Be.U_TheSkinCareClinic, criaram novos protocolos estéticos que utilizam energia ultrassónica para estimular a regeneração natural da pele.

Os testes mostraram que a tecnologia é capaz de promover firmeza, luminosidade e vitalidade cutânea de forma indolor e sem necessidade de cirurgia. Os resultados, segundo os cientistas, tornam-se visíveis logo após as primeiras sessões e continuam a melhorar ao longo do tempo.

A inovação será lançada ainda este mês nos espaços Be.U localizados no Coimbra Shopping, Oeiras Parque e Cascais Shopping.

Carlos Serpa, professor do Departamento de Química da FCTUC e investigador do Centro de Química de Coimbra explica que o novo método “entrega energia ultrassónica a camadas profundas da pele”, associando-a a moléculas cosméticas como fatores de crescimento e exossomas, o que reativa o processo reparador da pele.

De acordo com Gonçalo de Sá, também investigador do CQC, esta abordagem “ultrapassa os efeitos do lifting tradicional”, já que estimula a produção intensa de colagénio e elastina, fundamentais para a densidade e elasticidade cutânea.

A equipa sublinha ainda que a tecnologia resolve uma limitação comum na cosmética — a dificuldade de absorção de moléculas pela epiderme. A aplicação dos ultrassons desenvolvidos em Coimbra permite uma penetração eficaz de compostos como o ácido hialurónico, potenciando a hidratação e a revitalização da pele, especialmente após longos períodos de exposição solar.

O mecanismo, concebido para tratamentos não invasivos e sem dor, está já patenteado pela Universidade de Coimbra.