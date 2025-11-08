Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sabe-se que a TDP-43 está presente em 20 a 50% dos pacientes com Alzheimer e está associada a maior atrofia cerebral e declínio cognitivo mais rápido. Esta proteína de ligação ao RNA influencia vários alvos sinápticos, fundamentais para a comunicação neuronal, e a sua perda de função pode comprometer a resposta adequada destes alvos, contribuindo para a disfunção sináptica e os défices cognitivos característicos da doença.

O projeto, denominado SynTDP: Decoding the contribution of TDP-43 for synaptic failure in Alzheimer's Disease, vai decorrer até agosto de 2027, financiado com 207 183,12 euros pelas Ações Marie Skłodowska-Curie Post-doctoral European Fellowships da Comissão Europeia. A investigação é coordenada por Ana Rita Quadros, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC e do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia, com supervisão da docente Ana Luísa Carvalho, especialista em biologia sináptica.

Para analisar a contribuição da TDP-43, a equipa vai estudar tecidos post-mortem de pacientes com Alzheimer, células estaminais pluripotentes induzidas e modelos animais, cruzando os resultados sobre a função e composição sinápticas com alterações de RNA decorrentes da perda de função da proteína. O objetivo é compreender melhor a progressão da doença e identificar potenciais alvos terapêuticos para restaurar a função neuronal. O projeto conta ainda com colaboração internacional do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School.