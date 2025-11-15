Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A vítima mortal é uma mulher que se encontrava num parque de campismo e que tinha sido dada como desaparecida, avança a RTP.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) afirmou que “as imagens de radar indicam que a probabilidade de ter sido um tornado é muito grande, também pelos danos, mas a situação ainda vai ser avaliada”.

Num hotel da área, uma pessoa ficou gravemente ferida e 20 sofreram ferimentos ligeiros. No parque de campismo, duas pessoas sofreram ferimentos graves.

As autoridades continuam a avaliar os estragos provocados pelo vento extremo e a prestar assistência às vítimas.

Presidente da República lamenta morte em Albufeira

Entretanto, o Presidente da República já manifestou a sua solidariedade aos familiares da vítima mortal, fruto da passagem da depressão Cláudia, esta manhã em Albufeira.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa endereça ainda votos de rápidas melhoras aos cidadãos feridos", refere o site da Presidência da República.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.