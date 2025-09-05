Segundo o The New York Times a maioria dos detidos são de nacionalidade sul-coreana, que é também a nacionalidade da construtora automóvel Hyundai, a que se destinam as baterias produzidas no local pela fabricante LG Energy Solution.

A rusga aconteceu numa fábrica situada na zona de Ellabell, nos arredores da cidade de Savannah, durante o horário de trabalho, e visou trabalhadores que se encontravam ilegalmente no país.

“Esta operação sublinha o nosso compromisso com a proteção dos empregos para as pessoas do estado da Geórgia e para os norte-americanos”, disse o agente Steven Schrank, responsável pela operação, em conferência de imprensa.

Schrank assinalou ainda que o objetivo da operação foi garantir a livre concorrência entre empresas na economia norte-americana e “proteger os trabalhadores da exploração”. O responsável reconheceu que num primeiro instante foram detidos alguns cidadãos norte-americanos e alguns residentes com situação legal, que foram libertados.

As autoridades ainda não formalizaram quaisquer acusações contra os trabalhadores detidos, estando neste momento a decorrer a investigação sobre a situação contratual de cada um.

A Hyundai reagiu em comunicado afirmando que, pela informação disponível até ao momento, nenhum dos trabalhadores era funcionário da Hyundai. Serão trabalhadores subcontratados ou funcionários da LG Energy Solution.

“Estamos a monitorizar de perto a situação e a trabalhar para compreender as circunstâncias específicas”, afirmou a empresa sul-coreana.