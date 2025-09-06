A proibição de importação de carne de frango e produtos derivados visa "para proteger a saúde pública" depois de ter sido detetado um surto de gripe das aves em Benavente.

“Os pedidos de importação de carne de frango e produtos derivados provenientes de zonas com surtos de gripe aviária não serão aprovados”, disse o Instituto de Assuntos Municipais (IAM) de Macau.

Num comunicado, o IAM prometeu “continuar a controlar rigorosamente os alimentos frescos importados e vendidos em Macau através de um mecanismo eficaz de inspeção de importação e de quarentena”.

Na quinta-feira, também a região vizinha de Hong Kong tinha anunciado uma proibição “para proteger a saúde pública”, na sequência de uma notificação da Organização Mundial de Saúde Animal. De acordo com dados oficiais citados no comunicado, Hong Kong não importou carne de ave ou derivados de Portugal na primeira metade de 2025.

A gripe das aves foi detetada numa exploração de patos de engorda, em Benavente, distrito de Santarém, anunciou na quarta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), precisando que os animais foram abatidos.

“Foi confirmado um novo foco de infeção por vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP) numa exploração avícola de patos de engorda, na freguesia de Santo Estêvão”, lê-se numa nota da DGAV. Este mês já tinham sido detetados focos em Olhão, Aveiro, Alcácer do Sal e Costa de Caparica.

As medidas de controlo e erradicação já foram implementadas e incluem a inspeção do local onde a doença foi detetada, o abate dos animais infetados e a limpeza e desinfeção das instalações.

Foram ainda impostas restrições à movimentação e as explorações com aves nas zonas de restrição (num raio de 10 quilómetros em redor do foco) estão a ser vigiadas.