O alerta foi dado pelas 22h23, sendo que neste momento o pequeno incêndio já se encontra extinto. No local, os bombeiros estão agora a proceder ao "arrefecimento da conduta", apurou ao 24notícias junto dos Sapadores de Lisboa.

O pequeno incêndio ainda obrigou à retirada de cerca de 25 pessoas do restaurante, sem feridos.

Para além dos bombeiros, no local também se encontram a Proteção Civil e a Polícia de Segurança Pública.