O dirigente esteve presente no centro de treinos do Olival onde foi entrevistado pela Sport TV. Nesta última aparição falou sobre o início do campeonato do clube dos dragões.

Jorge Costa lembrou a “esperança” e a “pontinha de sorte” que, às vezes, falha. Contudo, não deixou de lado a necessidade de “muita competência” para ser “muito competitivo”.

O dirigente sentiu-se mal quando falava aos microfones da Sport TV, tendo pedido para que a reportagem continuasse dentro das instalações, onde acabaria por perder a consciência.

