Secretário-geral da NATO, Mark Rutte, salienta que é necessário garantir que a Ucrânia tem o que precisa para se defender e "garantir uma paz duradoura", após ataque que vitimizou vários civis.

Pelo menos 19 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nos ataques russos que visaram na madrugada desta quinta-feira a capital da Ucrânia, de acordo com as autoridades ucranianas

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, considerou que os ataques russos a Kiev, na madrugada desta quinta-feira, mostram “mais uma vez” que não se pode ser “ingénuo em relação à Rússia”.

“Devemos garantir que a Ucrânia tem o que precisa para se defender e garantir uma paz duradoura”, salientou.

União Europeia, ONU e vários países ocidentais, incluindo Portugal, já condenaram os bombardeamentos.