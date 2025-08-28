As instalações atacadas foram a refinaria de Afipsky, na região de Krasnodar, e a refinaria de Kuybyshev, na região de Samara, localizada a cerca de 800 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Segundo a agência Reuters, a refinaria de Kuybyshev foi atingida por múltiplos drones, com imagens partilhadas nas redes sociais a mostrar um grande incêndio e uma coluna de fumo negro a sair do local.

Esta refinaria já tinha encerrado totalmente as operações após um ataque anterior das forças ucranianas no início do mês. Nos últimos dias, Kiev tem intensificado os ataques a infraestruturas energéticas russas, afetando cerca de 17% da capacidade nacional de produção de energia.