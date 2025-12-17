Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fátima Alves, investigadora responsável do projeto e professora da Universidade Aberta, explica em comunicado: “Nesta investigação procuramos reconhecer os significados atribuídos à natureza urbana através da sua compreensão e das ligações emocionais das populações aos elementos naturais, para a cocriação de soluções baseadas nos imaginários e narrativas das comunidades e para o desenvolvimento de modelos regenerativos que combinam investigação científica, vivências quotidianas, criatividade e experimentação prática”.

O projeto utilizará metodologias inovadoras, incluindo análise espacial suportada por mapeamento GIS, envolvimento comunitário através de inquéritos, grupos focais, workshops e atividades criativas, além da produção de um documentário que dará visibilidade às narrativas humanas e não humanas presentes na cidade.

Está também prevista a criação de um Curso Online Aberto Massivo (MOOC) internacional, desenvolvido em colaboração com o LE@D – Laboratório de Educação a Distância e E-learning da Universidade Aberta, coordenado pelas professoras Luísa Aires e Marta Abelha, dedicado ao planeamento regenerativo e ao envolvimento público em processos urbanos.

Diogo Guedes Vidal, investigador do CFE/FCTUC e professor da Universidade Aberta, sublinha: “Num contexto em que as cidades enfrentam desafios crescentes e cumulativos — como alterações climáticas, perda de biodiversidade, desigualdade no acesso à natureza e crescente afastamento emocional dos ecossistemas — o RESIGNIFY surge como uma resposta essencial”.

Rosário Rosa, também investigadora do CFE/FCTUC e professora da Universidade Aberta, acrescenta: “Trata-se de uma investigação pioneira, que integra emoções e narrativas no planeamento urbano regenerativo, ampliando a participação pública, valorizando saberes culturais e locais, para o desenvolvimento de conhecimento que pode informar atuação dos municípios, ao nível arquitetónico, social e urbanístico, contribuindo para a saúde e o bem-estar das populações”.

Os investigadores destacam ainda que “o RESIGNIFY tem também potencial para influenciar estratégias de planeamento do espaço público, Planos Diretores Municipais, políticas de infraestruturas verdes, projetos de regeneração urbana baseados na diversidade da natureza e novas práticas de participação cidadã centradas em imaginários e emoções”.

O projeto decorre entre 2025 e 2028, é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e envolve uma equipa multidisciplinar do CFE/FCTUC e da sua extensão na Universidade Aberta, do LE@D da Universidade Aberta, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP) e da Universidade Fernando Pessoa.

