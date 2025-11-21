Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os radialistas Pedro Ribeiro e Vera Fernandes falaram sobre o estado de saúde de Nuno Markl nas Manhãs da Comercial. O apresentador e humorista está "estável" e o prognóstico é "muito positivo".

Contudo, permanece em observação no hospital São Francisco Xavier e "a descansar, que é o que ele precisa".

Foi ainda referido que "as próximas 48 horas são cruciais", já que vão permitir "perceber a extensão das lesões e as possíveis sequelas".

Nuno Markl deu entrada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter sido admitido no Hospital de Cascais, na sequência de um acidente vascular AVC na quinta-feira.

Nuno Markl está presente regularmente nas Manhãs da Rádio Comercial, para além de também participar no programa Taskmaster, da RTP 1. As gravações da sétima temporada terminam esta semana.

