Apesar do contacto telefónico, o idoso não conseguiu indicar com precisão o local onde se encontrava, o que tem dificultado o trabalho das equipas no terreno.

De acordo com a informação divulgada pela SIC Notícias, a chamada de emergência terá ocorrido entre as 23h00 e as 00h00 de quinta-feira. Desde então, a GNR e os bombeiros têm realizado buscas em várias localidades da região, tentando localizar o homem em segurança.

Nas últimas horas, o idoso tem mantido contacto telefónico com as autoridades, permitindo às equipas tentar restringir a área de procura enquanto prosseguem as operações de busca.

