Dois turistas foram agredidos com uma faca em Cascais. Um deles acabou por morrer no local e o outro sofreu golpes profundos na cara e outro golpe no braço.

O esfaqueamento aconteceu por volta das 05h12, na rua Afonso Sanches, confirmou a PSP ao 24notícias.

O Correio da Manhã adianta que o ferido foi transportado para o Hospital de Santa Maria.

Os suspeitos, três homens, estão em fuga, segundo a PSP, que comunicou o sucedido ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que continua agora a investigação.

