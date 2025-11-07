Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal do Porto vai realizar, a partir do dia 10 de novembro, obras de manutenção nos túneis da cidade, num processo faseado e sempre em horário noturno, informou o município em comunicado. As intervenções deverão prolongar-se até 10 de dezembro e implicar condicionamentos de trânsito, que podem variar entre cortes totais de via e estreitamentos pontuais.

As operações de manutenção preventiva, realizadas semestral e anualmente nas principais infraestruturas da cidade, vão abranger os túneis das Goelas de Pau, de Faria Guimarães, do Campo Alegre, dos Almadas, das Antas I e II e da Ribeira.

De acordo com a autarquia, os condicionamentos no Túnel da Ribeira e na Rua Airosa estarão sujeitos a acompanhamento por elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal. Durante o período das obras, será mantida a circulação no sentido nascente-poente da Rua de Ceuta.

No caso dos túneis das Antas I e II, as restrições de trânsito serão aplicadas de forma alternada. O município recorda ainda que não é permitida a paragem ou estacionamento de veículos em passeios ou outros espaços destinados à circulação pedonal durante o período das intervenções.

Os condicionamentos de trânsito podem ser consultados em tempo real através da Plataforma de Trânsito do Município do Porto.

