Também conhecido como "SNAP", o principal programa público de assistência alimentar dos Estados Unidos da América (EUA) está suspenso e cerca de 42 milhões de norte-americanos dependem destes benefícios.

Segundo a administração Trump, este programa público ficou sem fundos devido ao 'shutdown, a paralisação orçamental que dura há mais de um mês porque democratas e republicanos não conseguiram chegar a acordo sobre o financiamento do Governo federal.

Trump culpou o ex-presidente democrata Joe Biden de fazer aumentar a despesa com os benefícios alimentares, argumentando que tais apoios foram "entregues ao acaso a qualquer pessoa que os pedisse, em vez de apenas aos necessitados".

Esta ameaça de Trump surge um dia depois do anúncio de que a administração republicana iria utilizar um fundo de emergência para financiar metade dos subsídios alimentares de que depende cerca de 12% da população norte-americana e que estão congelados desde sábado.

No Congresso norte-americano, democratas e republicanos mostraram-se até agora incapazes de chegar a um acordo sobre um novo orçamento e culpam-se mutuamente pela situação.

