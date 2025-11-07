Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma força internacional será enviada “muito em breve” para a Faixa de Gaza, no âmbito de um plano norte-americano para estabilizar o território palestiniano.

“Vai acontecer muito em breve. E está a correr bem em Gaza”, disse Trump, na quinta-feira, em resposta a um jornalista, referindo-se à missão internacional que Washington propôs às Nações Unidas.

Segundo o governo norte-americano, o Conselho de Segurança da ONU apoia o projeto que prevê o envio da força de estabilização por um período mínimo de dois anos.

Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, à margem de uma reunião com líderes da Ásia Central, Trump afirmou que “vários países se ofereceram para intervir” caso surjam problemas com o movimento islamita Hamas ou outros grupos.

O presidente norte-americano garantiu ainda que o Hamas representa “uma parte muito pequena do conflito”, mas advertiu que, se o grupo não cumprir os compromissos assumidos, enfrentará “um problema realmente grande, como nunca teve antes”.

A Missão dos EUA junto das Nações Unidas confirmou a entrega formal da proposta ao Conselho de Segurança, descrevendo-a como o próximo passo no plano de Trump para pôr fim a dois anos de guerra.

O representante norte-americano na ONU, Mike Waltz, reuniu-se com os dez países atualmente eleitos para o Conselho — Argélia, Dinamarca, Grécia, Guiana, Paquistão, Panamá, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovénia e Somália — e com os cinco membros permanentes: EUA, França, Rússia, Reino Unido e China.

Num comunicado, Washington afirmou que pretende apresentar “resultados concretos” em vez de “negociações intermináveis” e destacou o apoio de parceiros regionais, incluindo Egito, Qatar, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Segundo fontes citadas pela agência Associated Press, no Diário de Notícias, o projeto de resolução propõe que a força internacional garanta o processo de desmilitarização da Faixa de Gaza e o desarmamento permanente de grupos armados não estatais.

Um dos principais pontos em aberto no plano de 20 etapas de Donald Trump para um cessar-fogo e reconstrução de Gaza é precisamente a forma como será desarmado o Hamas, que ainda não aceitou plenamente essa medida.

