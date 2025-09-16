Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente norte-americano, Donald Trump, apresentou uma ação judicial de 15 mil milhões de dólares contra o The New York Times, acusando o diário de difamação e de se ter tornado um “porta-voz virtual” do Partido Democrata, escreve o The Guardian.

A iniciativa surge depois de semanas de tensão entre a Casa Branca e o The New York Times, que publicara artigos sobre uma nota de aniversário dirigida ao falecido agressor sexual Jeffrey Epstein, alegadamente assinada por Trump. Apesar de a assinatura ser visivelmente semelhante à sua, o presidente tem negado de forma categórica a autoria da mensagem e de um desenho obsceno que a acompanhava.

Este processo é o mais recente de uma série de ações judiciais intentadas por Trump contra meios de comunicação norte-americanos desde o seu regresso à Casa Branca. Em julho, o presidente já tinha avançado contra o Wall Street Journal e contra Rupert Murdoch, proprietário do grupo, acusando-os de divulgarem em primeira mão a existência da mesma nota. Apesar da publicação do documento, Trump mantém a posição de que nunca o escreveu.

De acordo com a ação agora apresentada, o The New York Times terá violado princípios básicos do jornalismo — “honestidade, objetividade e rigor” — e publicado conteúdos “falsos e difamatórios”. O processo cita artigos e um livro da autoria de Susanne Craig e Russ Buettner, jornalistas do diário, publicados antes das eleições presidenciais de 2024. O livro em causa, "Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success", é apontado pelos advogados de Trump como estando repleto de “distorções repugnantes e fabricações”.

Na sua plataforma Truth Social, Trump acusou ainda o jornal de praticar “a maior contribuição ilegal de campanha de sempre”, em alusão ao apoio explícito do The New York Times à então candidata democrata Kamala Harris. Segundo o presidente, a decisão de publicar o endosso na primeira página representou uma interferência direta nas eleições.

