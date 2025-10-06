Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A temporada dos prémios Nobel arranca hoje com o anúncio do vencedor da categoria de Medicina e ao longo da semana serão conhecidos também os vencedores dos galardões de Física, Química, Literatura e Paz.

O anúncio da última categoria, Economia, só irá acontecer no início da próxima semana, no dia 13.

Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comité Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.

Na edição deste ano dos Nobel é o galardão da Paz que concentra as atenções por causa do Presidente norte-americano, Donald Trump, um potencial vencedor que divide largamente opiniões a nível mundial.

Se Trump ganhar o prémio, será o quinto Presidente dos Estados Unidos laureado com o Nobel da Paz, depois de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

