Cerca de 350 excursionistas foram evacuados para um local seguro, enquanto mais de 200 pessoas restantes, que ainda se encontram no local, foram contactadas, de acordo com os meios de comunicação social estatais chineses.

Isto ocorre no meio de dias de clima extremo na região. No vizinho Nepal, pelo menos 47 pessoas morreram desde sexta-feira, depois de fortes chuvas terem provocado deslizamentos de terra e inundações.

Centenas de residentes locais e equipas de resgate foram mobilizados para remover a neve que bloqueia o acesso à área, que se encontra a uma altitude de mais de 4.900 m (16.000 pés).

A venda de bilhetes e a entrada na Área Cénica do Evereste estão suspensas desde sábado devido à forte queda de neve, informaram as autoridades locais.

O Evereste é o pico mais alto do mundo, com mais de 8.849 m. Embora muitas pessoas tentem escalar o cume todos os anos, a caminhada é considerada incrivelmente perigosa.

