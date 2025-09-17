Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Hoje, o casal presidencial americana viaja até Windsor, onde serão acolhidos pelo rei Carlos III e pela rainha Camilla, num dia repleto de cerimónias e tradições reais, avança a CNN.

O início da visita foi marcado pelo anúncio de um pacto tecnológico entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que prevê investimentos multimilionários em áreas como inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear.

Durante o primeiro dia completo da visita, Trump irá encontrar-se com o rei Carlos em Windsor Castle, uma reunião que será acompanhada por pompa e circunstância. Trump expressou que o dia de hoje promete ser significativo, afirmando que "vai ser um grande dia".

O casal presidencial pernoitou na Winfield House, residência do embaixador dos EUA no Reino Unido desde 1955. A visita contará com uma série de eventos importantes, incluindo desfiles militares, procissões de carruagens, a exibição dos Red Arrows e um banquete de Estado.

Apesar de um planeamento cuidadoso, a visita de Trump está envolta em algumas controvérsias e desafios diplomáticos, refere a BBC. As negociações comerciais e questões políticas internacionais também farão parte das discussões previstas para os próximos dias, conforme destaca o correspondente diplomático da BBC, James Landale.

