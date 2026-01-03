Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Acho que seria muito difícil para ela ser a líder”, afirmou Trump, referindo-se à principal figura da oposição venezuelana. Na mesma declaração, acrescentou que Machado “não tem apoio interno nem respeito dentro do país”. “Ela é uma mulher muito simpática, mas não tem o respeito”, disse.

Trump comentou ainda o eventual envolvimento dos Estados Unidos na gestão do futuro da Venezuela, sublinhando que, na sua perspetiva, isso não teria custos para Washington, devido à riqueza petrolífera do país. Segundo o ex-presidente, “não vai custar nada” aos EUA, uma vez que “o dinheiro que sai do chão é muito substancial”, numa referência direta ao petróleo.

“As empresas petrolíferas vão entrar, vão gastar dinheiro lá. Depois vamos recuperar o petróleo que, francamente, devíamos ter recuperado há muito tempo”, afirmou. Trump insistiu que os Estados Unidos seriam compensados financeiramente: “Está a sair muito dinheiro do chão. Vamos ser reembolsados por tudo isso. Vamos ser reembolsados por tudo o que gastarmos”.

Donald Trump falava numa conferência de imprensa na Flórida, a partir da sua mansão de Mar-a-Lago. No final da conferência, Trump deixou uma mensagem de otimismo quanto ao futuro do país sul-americano. “Acho que, ao longo do próximo ano, isto vai ser uma coisa ótima. E o povo da Venezuela será o maior beneficiário”, concluiu.

