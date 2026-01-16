Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Questionada sobre a posição norte-americana relativamente aos protestos no país, Karoline Leavitt afirmou que “o presidente e a sua equipa estão a monitorizar a situação de perto e todas as opções estão a ser consideradas”. Acrescentou ainda que “o presidente Trump e a sua equipa disseram ao Irão que, se as mortes continuarem, haverá graves consequências”.

Na quarta-feira, Trump tinha declarado que Washington adotaria “medidas muito duras” caso o Irão comece a enforcar manifestantes. Um dia antes, numa mensagem direta aos iranianos na rede social, Truth Social, o presidente pediu que os protestos continuem e garantiu que “ajuda” estava a caminho.

Segundo o jornal norte-americano The Washington Post, Trump desistiu, pelo menos por enquanto, de um ataque em larga escala contra o Irão. Autoridades americanas alertaram que uma ofensiva dificilmente derrubaria o governo iraniano e poderia desencadear um conflito mais amplo.

