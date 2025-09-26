Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira um pacote de novas tarifas sobre importações de vários setores, destacando-se uma taxa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos de marca ou patenteados, a aplicar já a partir de 1 de outubro de 2025.

Na sua plataforma Truth Social, Trump explicou que a medida não se aplicará a empresas que estejam a construir fábricas farmacêuticas no país.

“A partir de 1 de outubro de 2025, aplicaremos uma tarifa de 100% a qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos”, escreveu, esclarecendo que “início das obras e/ou em construção” será suficiente para excluir as companhias da tarifa.

Pouco antes, o chefe de Estado tinha anunciado também uma taxa de 25% sobre camiões pesados fabricados em qualquer país, justificando a decisão com a necessidade de proteger a indústria norte-americana da “concorrência externa desleal”. Segundo Trump, marcas como Peterbilt, Kenworth, Freightliner ou Mack Trucks “estarão protegidas da avalanche de interrupções externas”.

O pacote inclui ainda uma tarifa adicional de 50% sobre móveis de cozinha e casas de banho e de 30% sobre mobiliário estofado. Para Trump, estas medidas são essenciais para salvaguardar o processo de fabrico nacional: “É uma prática muito injusta, mas devemos proteger, por razões de segurança nacional e outras, o nosso processo de fabrico”, defendeu.

