O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no passado fim de semana que, há poucos dias, tinha eliminado uma “grande instalação” a partir da qual saíam barcos relacionados com o tráfico de drogas, referindo-se à Venezuela.

Segundo o El País, a informação foi divulgada pelo multimilionário John Catsimatidis, proprietário da estação de rádio neoyorquina WABC, após uma entrevista com Trump. O áudio da conversa só ganhou atenção pública dois dias depois, levantando questões sobre a confirmação de um ataque militar.

Caso a declaração de Trump corresponda à realidade, tratar-se-ia do primeiro ataque terrestre norte-americano contra a Venezuela, marcando uma escalada significativa na pressão de Washington sobre o Governo de Nicolás Maduro.

Nem as autoridades norte-americanas nem as venezuelanas divulgaram mais detalhes sobre a operação, que terá ocorrido na véspera de Natal. O próprio presidente também não forneceu informações adicionais.

Durante a conversa, Catsimatidis questionou Trump sobre a campanha militar conhecida nos Estados Unidos como “Operação Lança do Sul”. Esta operação, iniciada em setembro, tem-se materializado em ataques a supostas narcolanchas, resultando na morte extrajudicial de mais de uma centena de tripulantes. Posteriormente, houve interceptações de dois petroleros em entrada ou saída da Venezuela. Se o ataque a esta instalação for confirmado, estaria a decorrer uma terceira fase da campanha, agora no terreno.

Trump não revelou a localização exata da instalação, nem ficou totalmente claro se a operação se destinava exclusivamente à Venezuela. As autoridades norte-americanas têm recusado partilhar informações sobre o alvo, o modo de execução da ação ou a importância da planta destruída no tráfico de drogas do país sul-americano.

A Venezuela participa de forma residual no tráfico de cocaína para os Estados Unidos e não produz fentanil, o opiáceo sintético responsável pelo aumento das mortes por overdose no território norte-americano — substância cuja produção ilegal se concentra em México e China.

