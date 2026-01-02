Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As tensões no Irão têm crescido desde a semana passada, com protestos desencadeados pela queda abrupta da moeda nacional e pelo aumento vertiginoso dos preços. A inflação anual atingiu 42,2% em dezembro, com os preços dos alimentos a dispararem 72%. Os protestos tornaram-se violentos esta semana, com relatos da morte de pelo menos seis civis, segundo meios de comunicação locais, revela a CNBC.

Trump escreveu na rede social Truth Social: “Se o Irão disparar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos da América irão em seu auxílio. Estamos prontos e armados.”

Ali Larijani, conselheiro do líder supremo iraniano Ali Khamenei, respondeu afirmando que qualquer interferência dos EUA nas manifestações equivaleria ao “caos em toda a região”, segundo a agência Reuters.

A economia iraniana tem enfrentado grandes dificuldades desde que Trump retirou os EUA do acordo nuclear com o Irão em 2018 e voltou a impor impostos punitivos ao país. Em junho do ano passado, ataques norte-americanos a instalações nucleares iranianas intensificaram ainda mais as tensões, arrastando Washington para o conflito de Israel.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.